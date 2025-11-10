Abierto el periodo de alegaciones para la instalación de una fábrica de explosivos en Barruecopardo

El proyecto para instalar una fábrica móvil de explosivos en Barruecopardo continúa con su tramitación de modo que este lunes el Boletín Oficial de la Provincia quien publica el anuncio para someterlo a información pública. Esto supone que, durante los próximos treinta días hábiles, contando desde este martes 11 de noviembre, las personas afectadas o interesadas podrán presentar aleaciones al proyecto.

El anuncio, que ha sido publicado por la dependencia del área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, contempla la autorización para la instalación de una fábrica móvil de explosivos con un presupuesto de ejecución de 415.392 euros. Según el proyecto, la instalación se desarrolla en un recinto cerrado en el que se instalarán unidades móviles de fabricación de explosivos conocidas como MEMUs, un depósito de productos terminados formado por un polvorín de explosivos con capacidad para 5.000 kg y una pistonera de detonadores para el almacenamiento de 10.000 unidades y una nave. Esta contará con depósitos auxiliares, un taller de mantenimiento y lavado de MEMUs, dependencias auxiliares para locales a locales de instalaciones de central de alarmas y armero, generador, fabricación gasser, local repuestos y baterías, así como recinto para aparcamiento de carretilla.