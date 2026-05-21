El agua de Lumbrales ya es apta para el consumo

El Ayuntamiento de Lumbrales acaba de comunicar a sus vecinos que el agua corriente ya es potable y, por tanto, se puede consumir sin problema. Con este anuncio, el consistorio da por resuelto el problema de abastecimiento surgido este miércoles, cuando se detectaron anomalías que obligaron a declarar el agua como "no apta para el consumo humano".

A pesar de haber puesto depósitos con agua para que sus vecinos pudieran recogerla, las últimas comprobaciones y análisis que confirman que los parámetros han vuelto a la normalidad, estos servicios alternativos ya no serán necesarios.