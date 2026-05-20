El agua de Lumbrales deja de ser apta para el consumo humano por problemas de salubridad

El Ayuntamiento de Lumbrales ha informado en la tarde de este miércoles de que el agua de la red municipal no es apta para el consumo humano debido a problemas relacionados con la salubridad del suministro.

A través de las redes sociales se ha pedido a los vecinos que no utilicen el agua para beber ni para cocinar hasta nuevo aviso, mientras se trabaja para solucionar la incidencia y garantizar nuevamente la seguridad del abastecimiento.

Además, se ha anunciado un servicio especial de reparto de agua potable. A partir de este jueves, y durante todas las mañanas siguientes hasta que el suministro vuelva a ser potable, se distribuirá agua mediante depósitos portátiles instalados en el Pabellón Polideportivo.

El horario de reparto será de 11:00 a 13:00 horas.