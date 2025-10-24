El agua de Vitigudino vuelve a ser apta para el consumo humano

El Ayuntamiento de Vitigudino ha levantado la restricción del uso del agua de consumo humano, tres días después desde que los altos niveles de turbidez hicieran que se declarara como no apta.

Ha sido el propio ayuntamiento el que ha notificado ese levantamiento, después de que la empresa haya verificado que los niveles de turbidez del agua procedente de la Mancomunidad Cabeza de Horno se sitúan dentro de los límites establecidos.

Por tanto, el agua distribuida en Vitigudino vuelve a ser apta para el consumo humano.