Aldeadávila de la Ribera celebra la coronación de su Reina y Damas con una noche llena de emoción y música

La magia del verano se hizo sentir anoche en Aldeadávila de la Ribera con una de las citas más esperadas de sus fiestas: la emotiva coronación de la Reina y las Damas de las celebraciones, un acto que reunió a vecinos y visitantes en un ambiente cargado de emoción, tradición y orgullo local.

A partir de las 23:00 horas, la plaza del municipio se convirtió en escenario de elegancia y colorido, donde las nuevas representantes de las fiestas fueron proclamadas entre aplausos, flores y sonrisas.

Pero la noche no terminó ahí. Tras la coronación, la fiesta continuó por todo lo alto con una gran verbena a cargo de Oca Band, una de las formaciones más animadas del panorama musical festivo. Con un repertorio cargado de éxitos para todas las edades, la orquesta consiguió llenar la pista de baile y mantener la energía hasta bien entrada la madrugada.

Para este domingo, 24 de agosto, la jornada comenzará a las 13:00 horas con la misa y procesión en honor a San Bartolomé. Por la tarde habrá un concierto y el esperado desfile de carrozas para dar paso a la verbena y la charanga.