El artista que pone en valor las Arribes del Duero a través de la música electrónica: “Esto nace como homenaje a la tierra de mis abuelos”

Enrique del Barrio, DJ madrileño, ha querido realizar un homenaje a su tierra y, por supuesto, a sus abuelos, grabando un videoclip en el Parque Natural de Las Arribes del Duero, que desde la alturas y a ras de suelo, se puede contemplar la magnitud de una de las zonas más espectaculares de la provincia charra.

Al amanecer y con esos tonos cálidos tan característicos, el artista ha querido entrelazar las notas musicales del Melodic House con los clásicos de la cultura electrónica, logrando el resultado que ya se puede visualizar en el videoclip y donde Las Arribes cogen un protagonismo muy especial.

A vista de dron, se ha podido apreciar la belleza del entorno, teniendo el viento como flauta y el agua como partitura especial, mezclando todo en conjunto para lograr dar un resultado único, una sesión de una hora que, bien se puede escuchar en casa o, como no, en cualquier paraje natural.

Como explica Enrique, que actualmente reside en Madrid: “Mi familia es originaria de Trabanca, y me gustaría destacar mis raíces salmantinas como parte de esta iniciativa. Este proyecto nace también como un homenaje a la tierra de mis abuelos, que siempre ha sido una fuente de inspiración para mí”.

Con esto, del Barrio busca conectar con sus raíces y con los salmantinos, donde espera que se aprecie el vínculo emocional con la región.