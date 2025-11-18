La asociación Adezos organiza la 'Tarde cultural en las tierras del oeste salmantino'

La jornada propone una tarde de humor, teatro y reflexión sobre la vida en el medio rural, en un ambiente participativo y abierto a todo el público.

A las 17:00 horas tendrá lugar la inauguración oficial, seguida a las 17:10 h de la proyección del cortometraje “Las Tierras del Oeste Salmantino. ¡Salud, libertad, posibilidades, vida!”, dirigido por Heidi y Nikko Norte, un homenaje a la vitalidad y riqueza de esta tierra.

A las 17:30 h, Asun Serra presentará su monólogo “Moderna de pueblo”, en el que, con humor e ironía, una mujer rural reflexiona sobre cómo se percibe la vida desde el pueblo y sobre los tópicos que desde la ciudad se tienen del mundo rural.

Tras una pausa a las 18:30 h, la programación continuará a las 19:00 h con la representación teatral “Sin reservas”, de UNIONTeatro y Edulogic Producciones. La obra narra la historia de Ernesto, un soñador que decide abrir un restaurante en un pequeño pueblo, dando lugar a una comedia llena de ternura, amistad y segundas oportunidades.

El encuentro finalizará a las 20:00 h con la clausura de la jornada que será de entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Esta iniciativa forma parte del ciclo cultural promovido por ADEZOS, ADECOCIR y ADRECAG, tres Grupos de Acción Local del Salamanca, con el propósito de dinamizar la vida cultural de nuestros pueblos y poner en valor la creatividad y el talento rural.