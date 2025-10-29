La Audiencia confirma la condena a seis meses de prisión al ex alcalde de Vitigudino, Germán Vicente

La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso puesto por el ex alcalde de Vitigudino, Germán Vicente y ratifica su condena a seis meses de prisión y otros tantos de inhabilitación al considerarlo responsable de un delito de lesiones por imprudencia grave. Fue un trabajador del Consistorio quien denunció al edil como responsable de la seguridad y de dar las instrucciones de trabajo a los empleados del Ayuntamiento.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2018 cuando el ordenanza municipal se cayó de una escalera a unos tres metros de altura sobre el suelo mientras intentaba retirar el telón del fondo del escenario del teatro del centro cultural. A petición de la ponente el trabajador subió a la escalera siendo esta la única manera habilitada para mover el telón, situado a más de cuatro metros sobre el suelo, cuando la pestaña que sujetaba el extensible se rompió provocando la caída del trabajador hasta el suelo. La sentencia reconocía que la causa del accidente fue el incorrecto procedimiento de trabajo, así como la inadecuada revisión y mantenimiento de la escalera.

Como consecuencia, el exalcalde fue condenado por el Juzgado de lo Penal nº1 de Salamanca y ahora la Audiencia Provincial ratifica esa condena que además establece una indemnización conjunta con la aseguradora Mafre y con responsabilidad personal subsidiaria del Ayuntamiento de Vitigudino al trabajador con 48.035 euros.

Contra esta sentencia cabe un recurso de casación.