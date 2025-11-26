El Ayuntamiento de Pereña invierte más de 72.800 euros en modernizar la residencia de mayores

El Ayuntamiento de Pereña de la Ribera ha destinado una inversión superior a los 72.800 euros durante el año 2025 a la residencia de mayores de titularidad municipal. Esta cantidad proviene de una combinación de 37.000 euros de recursos propios del consistorio y algo más de 35.000 euros procedentes de los planes bienales de cooperación de la Diputación Provincial de Salamanca.

El objetivo de estas actuaciones ha sido modernizar las instalaciones y garantizar la máxima seguridad y confort para los 29 residentes del centro.

Una parte significativa de la inversión se ha dedicado a mejorar la seguridad y las condiciones de estancia de los usuarios con sistemas de seguridad, mejoras en las habitaciones, equipamiento esencial, así como la renovación de la cocina.

Sistemas de Seguridad (12.000 euros): Se ha llevado a cabo la reforma y actualización completa de los llamadores y alarmas de urgencia en todas las habitaciones. Además, se ha instalado un sistema de control de errantes para detectar la salida de usuarios con deterioro cognitivo severo.

Mejora de Habitaciones (11.400 euros): Recientemente ha finalizado la sustitución de todos los frentes y puertas de los armarios de las habitaciones.

Equipamiento Esencial (6.500 euros): Se ha adquirido una nueva grúa y varias camas de Cota 0 específicas para usuarios con riesgo de caída, mejorando la atención asistencial.

Renovación de Cocina (5.100 euros): Se ha procedido a la sustitución de la cocina industrial del centro para mejorar la calidad y eficiencia del servicio de comidas.

Actualmente, las obras se están complementando con una inversión clave en sostenibilidad y ahorro. El ayuntamiento está instalando un sistema de aerotermia con un coste aproximado de 35.500 euros. Esta medida contribuirá a disminuir considerablemente el consumo de gasóleo de calefacción de la residencia.

La residencia municipal de mayores de Pereña de la Ribera en la que actualmente trabajan 17 personas tiene una capacidad para 29 residentes con una aportación vía tasa que va desde los 810 euros para plaza de valido en habitación doble hasta los 1.415 euros para plaza asistida con grado III de dependencia en habitación individual.