La bandera ondea en Barruecopardo en honor al Cristo de las Mercedes

Barruecopardo ha celebrado el día de grande de sus fiestas patronales. Las fiestas del toro llegaban su culmen este domingo en el día grande con la misa en honor al cristo que ha estado acompañada por la musica de la flauta y el tamboril y los bailes charros. Al salir de la iglesia los vecinos han disfrutado del baile de la bandera un acto tradicional que este año se ha celebrado también al terminar la misa mayor.

La bandera ha ondeado orgullosa a las puertas de la iglesia en un baile unico en la provincia que la localidad arribeña comparte con otras de la zona. Un baile lleno de giros y saltos acrobativos von la bandera como protagonista que han bailado un joven de la localidad y un niño, demostrando que hay relevo. Un espectáculo que refleja una de las más antiguas tradiciones que han pasado de generación en generación.

Después del baile los vecinos del municipio han disfrutado de un convite popular a cargo del Ayuntamiento para prepararse para esta tarde que tendrá lugar la procesión con la bajada del Cristo de las Mercedes hasta la ermita de la localidad y los actos más solemnes de estas fiestas del toro.

Los festejos taurinos, las actividades infantiles y la música han protagonizado un intenso fin de semana en la localidad en el que peñas mayores y niños han disfrutado de un completo programa organizado por el Ayuntamient