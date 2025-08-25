Bellas estampas con la manada unida en el penúltimo encierro de las fiestas en Lumbrales

Lumbrales ha protagonizado en la mañana de este lunes 25 de agosto el penúltimo de los encierro a caballo que tenía anunciados en sus fiestas que ya finalizan este martes. En esta ocasión, el encierro a caballo ha permitido inmortalizar bellas estampas con la manada unida entrando al pueblo, arropada por los cabestros y también por los jinetes que venían amparando a las reses por detrás durante el recorrido impidiendo una posible escapatoria.

Lumbrales encierro a caballo | Andrea Mateos

Durante el trayecto ha habido un gran ambiente. Numerosos aficionados se han desplazado a las afueras del pueblo para ver la labor de manejo del ganado y también ya en las calles para ver su entrada en la plaza, dejando de manifiesto la gran afición que hay en este pueblo por la tauromaquia.

Lumbrales encierro a caballo | Andrea Mateos

Los astados de Miranda de Pericalvo serán liados esta tarde por los matadores de toros Pepe Moral y Enrique Colombo en el festival taurino anunciado a las 19:00 horas. A las 22:30 horas también se dará suelta a un toro del cajón.

Este martes que será el último día de fiestas habrá un encierro con toros del Collado, que serán estoqueados por la tarde por Ismael Martín y Tristán Barroso.