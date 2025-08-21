Los caballistas guían a los bueyes que acompañarán a las reses bravas en los encierros de Aldeadávila de la Ribera en sus fiestas de San Bartolo

Aldeadávila de la Ribera empieza a cumplir con sus actividades programadas con motivo de la celebración de su patrón San Bartolo. Aunque los días 17, 18 y 20 de agosto, los vecinos de este bello municipio de Las Arribes ya han podido disfrutar de un mercadillo, un conjunto de bailes, torneos de parchís, ping pong, pádel o fútbol, lo cierto es que ha sido en la mañana de este jueves 21 cuando los residentes ya han empezado a sentir esos calofríos que llegan cuando se aproxima la fiesta de tu pueblo, días repletos para disfrutar y sobre todo celebrar con la familia y los amigos.

Los cencerros de los bueyes y el sonido de las herraduras de los equinos han marcado el recorrido de los jinetes que se han encargado de guiar a los mansos desde el prao del Rocoso hasta la plaza de toros, en el corazón del municipio, para que aprendan cuál es el camino que tendrán que seguir durante los días de encierros arropando a las reses bravas para realizar los tradicionales encierros. Los bueyes han sido dirigidos una vez del prao a la plaza y otra segunda vez haciendo el recorrido inverso, de la plaza al prao, donde estarán descansando hasta su primera salida el día 25 con novillos de la ganadería de Rollanejo del Cubo de Don Sancho, el 26 con los de Valdeflores, el 27 con los Bayones, y el 28 con Valrubio.

Este viernes tendrá lugar el tradicional desenjaule en el prao de todos los novillos que posteriormente serán lidiados a lo largo de los días en los que hay encierros, y donde cada día se lleva a cabo una de las faenas de campo más bonitas, el apartado, donde los jinetes, que este año estarán a las órdenes de Manolo García, se encargarán de separar los astados de cada ganadería del resto de la manada para salir a las calles. Un apartado que se llevará a cabo todos los días de encierro.

Mini bueyes en Aldeadávila | Salamanca24horas

Tras el encierro de bueyes, este jueves, los más pequeños han podido disfrutar de otro encierro, en este caso infantil, con los mini bueyes Turbo, Tulipán, Cucurucho, Flamenco, Banderillas y Ratón de Tauro Tormes. También ha habido una fiesta de la espuma e hinchables.