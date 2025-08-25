La carroza de Inside Out triunfa en un desfile multitudinario y festivo en Aldeadávila de la Ribera

El desfile de carrozas de Aldeadávila vuelve a llenar de luz y color las calles en sus fiestas

Aldeadávila de la Ribera vivió este domingo, 25 de agosto, una de las jornadas más esperadas de su calendario festivo: el tradicional desfile de carrozas. Con las calles abarrotadas de vecinos y visitantes, la cita volvió a brillar gracias al ambiente, la creatividad y la alegría que se respiraba en cada rincón. La música, los aplausos y el entusiasmo de los participantes convirtieron la tarde en una auténtica celebración colectiva.

El desfile estuvo marcado por la originalidad de las propuestas, en las que las peñas y grupos locales pusieron todo su empeño para sorprender al público. Finalmente, la carroza inspirada en la película de animación Inside Out se alzó con el primer premio, conquistando tanto al jurado como a los asistentes con una puesta en escena llena de color y simpatía. Los disfraces, cuidadosamente elaborados, recrearon a los personajes más emblemáticos de la cinta, aportando frescura y dinamismo a la comitiva.

No faltaron, además, otros guiños cinematográficos y culturales que arrancaron sonrisas y ovaciones. Entre ellos destacaron los disfraces de los entrañables personajes de Cars, que pusieron la nota divertida a un recorrido que se prolongó entre vítores y fotografías.

Por otro lado, la carroza de las damas de las fiestas no pudo faltar en un tradicional evento que levantó el aplauso de los asistentes.

La jornada se cerró con la satisfacción compartida de haber vivido un desfile que, año tras año, reafirma su importancia como uno de los momentos más vibrantes y participativos de las fiestas de Aldeadávila de la Ribera.

A las 7:00 horas de la mañana del lunes 26 de agosto, los festejos continuaron en Aldeadávila de la Ribera con la tradicional vaquilla del aguardiente, uno de los actos más singulares y esperados por los madrugadores. Entre música, charangas y el bullicio propio de estas citas, numerosos vecinos y visitantes se dieron cita en la plaza para disfrutar del encierro, acompañando la jornada con el típico aguardiente y pastas, en un ambiente marcado por la alegría y la tradición.

Los más madrugadores y los que decidieron dejar el dormir para más adelante, pudieron disfrutar de otras de las festividades más esperadas por sus fiestas.