Cena popular con un gran ambiente de unión entre los vecinos de Pereña de la Ribera

Los vecinos de Pereña de la Ribera se van de cena popular

Pereña de la Ribera/Pereña de la Ribera lleva ya cinco días de fiestas, pero todavía seguirán de celebración hasta el próximo 9 de septiembre. Entre todas sus actividades hay un lugar para el deporte, los juegos populares, la música, los toros y, por supuesto, la comida.

Ha sido en la noche de este miércoles 27 de agosto, cuando los vecinos de este pueblo cercano al parque natural de Las Arribes han decidido juntarse para celebrar una cena popular donde cada peña ha llevado su merienda, su mesa y su asiento, y donde cómo no, siguiendo la tradicional gastronomía española no ha faltado ni la panceta, ni tampoco la sangría. En esta reunión tampoco ha faltado la música ni la diversión.

La programación seguirá hasta el fin de semana que será cuando den comienzo los festejos taurinos con un encierro de reses de Rollanejo programado para las 11:00 horas del sábado 30 de agosto.