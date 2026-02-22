Más de un centenar de senderistas disfrutan en La Fregeneda del espectáculo de los almendros en flor

Los paisajes de Las Arribes han lucido este domingo su mejor gala. La Marcha Senderista de La Fregeneda ha cumplido con las expectativas, reuniendo a más de un centenar de personas que no han querido perderse la belleza de la floración de los almendros.

El alcalde de la localidad, Manuel Alonso, ya lo adelantaba: el momento era el idóneo. "Es la primera marcha de la zona y la hacemos ahora para que coincida con la floración, porque el Día del Almendro no siempre cuadra", explicaba el edil. Según Alonso, esta estampa apenas dura dos semanas, por lo que los caminantes han podido disfrutar de lo que él define como "lo mejor" del ciclo natural del árbol.

La jornada, de carácter marcadamente soleado y primaveral, ha permitido a los asistentes captar la esencia de un entorno que, por unos días, cambia el verde y el pardo por el blanco y rosáceo de las flores.

La edición contaba con un atractivo añadido: la inclusión de una parte del Camino de Hierro. El recorrido, de 9,5 kilómetros y dificultad media-baja, partió del casco urbano para enlazar con el último tramo de la famosa vía férrea, concluyendo en el muelle de Vega Terrón.