La compleja tarea de restaurar 'La Ascensión de la Virgen', procedente de la iglesia de Vitigudino

El taller Uffizi en Salamanca continúa con los trabajos de restauración del cuadro 'La Ascensión de la Virgen', procedente de la iglesia de Vitigudino. La tarea es de una gran complejidad por las grandes domensiones del lienzo: mide 3,15 metros de ancho y 4,45 metros de alto.

La subdelegada del Gobierno, Rosa López, ha sido testigo de la minuciosidad con la que el taller Uffizi está acometiendo el encargo de recuperar la estabilidad material de la obra, que cuenta con una inversión de 63.000 euros concedidos por la Fundación Inés Luna Terrero.

El taller Uffizi restaura el cuadro 'La Ascensión de la Virgen' | Subdelegación del Gobierno

El proyecto no solo contempla la restauración de 'La Ascensión de la Virgen', sino también el estudio de su autoría. En principio, y a falta de confirmación, se atribuye a Juan Martín Cabezalero, integrante de la escuela madrileña de la segunda mitad del siglo XVII y autor de 'San Jerónimo', 'Calvario' y 'Comunión de Santa Teresa', entre otras obras.