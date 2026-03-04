La construcción de un puente internacional entre Masueco y Portugal entra en campaña de la mano de UPL

El cabeza de lista de UPL por Salamanca, el guadramirense Carlos Javier Salgado, ha asegurado este jueves que la falta de pasos a Portugal es “un lastre para la economía y el comercio de Las Arribes” ya que “en los 70 kilómetros que hay entre las presas de Saucelle y Bemposta no hay paso a Portugal, lo que dificulta el intercambio comercial y poder fomentar corredores económicos”.

La agrupación leonesista asegura que la construcción de un puente entre Masueco y Ventozelo es “vital” y lamentan la “falta de compromiso del PP y PSOE para ejecutar tanto el puente como el vial de acceso”. Además, recuerdan que las Cortes ya aprobaron en 2022 una PNL para impulsar la construcción del puente internacional de Masueco, pero transcurridos más de tres años “seguimos sin que muevan ficha ni el Gobierno ni la Junta, que mantienen olvidada a esta zona”.

UPL añade que el puente internacional de Masueco es “una infraestructura muy necesaria para Las Arribes, dada la incomunicación existente entre España y Portugal entre los pasos de Saucelle y Fermoselle”, pasos que además tienen ciertas limitaciones para el tráfico, dadas las restricciones de tonelaje existentes en el paso de Saucelle, así como el hecho de que en el paso de Bemposta-Fermoselle no puedan circular dos coches a la vez en el tramo de la presa, generándose un cuello de botella.

También afirman que su construcción permitiría enlazar la carretera SA-314 (Vitigudino-Aldeadávila) con la localidad portuguesa de Mogadouro (cuyo municipio posee 8.300 habitantes), facilitando también el acceso a Bragança (que cuenta con unos 35.000 habitantes) y daría acceso a la carretera IC5 portuguesa que enlaza con la A4 en dicho país y da acceso a Vila-Real y Oporto, lo que “abriría importantes posibilidades para Las Arribes salmantinas y mejoraría su posición logística”.