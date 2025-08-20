La creatividad toma Masueco en un desfile inolvidable de peñas

La noche del martes se ha teñido de color, risas y mucha imaginación en Masueco con el esperado desfile de Peñas, una cita ya imprescindible dentro de las fiestas del municipio. A partir de las 23:00 horas, las calles del pueblo se convirtieron en una auténtica pasarela del ingenio, donde los vecinos lucieron disfraces tan creativos como sorprendentes.

Desde criaturas de otros planetas hasta personajes del cine más espeluznante, como la icónica niña del Exorcista, el desfile ofreció un espectáculo digno de película. No faltaron tampoco los clásicos Sanfermines, perfectamente caracterizados, que pusieron el toque más festivo y tradicional a la noche.

El verdadero protagonista fue, sin duda, el talento local: maquillajes impresionantes, elaborados hasta el último detalle, y disfraces pensados con mimo y humor. La participación fue todo un éxito con presencia de niños, jóvenes y adultos, demostrando que la pasión por las peñas y la fiesta no entiende de edades.

Una noche inolvidable que volvió a confirmar que en Masueco, cuando se trata de celebrar, la creatividad no tiene límites. ¡Y esto no ha hecho más que empezar!