Crisis en Vitigudino, renuncia a sus cargos el concejal de Ciudadanos dejando en minoría al PSOE

El hasta ahora primer teniente de alcalde y concejal delegado de Hacienda y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Vitigudino, José Antonio Pérez, perteneciente al grupo Ciudadanos, ha presentado su dimisión de ambos cargos y ha retirado oficialmente su apoyo al equipo de Gobierno encabezado por el alcalde socialista Javier Muñiz. La decisión supone un golpe para la actual alcaldía, que queda desde este momento en situación de minoría con solo tres concejales frente a una oposición fragmentada pero numéricamente superior.

En el escrito de renuncia, registrado este viernes, el edil ha explicado que esta decisión obedece a la "situación desconcertante que, de un tiempo a esta parte, invade el discurrir municipal del Ayuntamiento de Vitigudino", señalando la existencia de "grietas en la confianza precisa y necesaria" para continuar ejerciendo sus responsabilidades dentro del equipo de Gobierno.

El concejal recuerda que el pasado 7 de julio de 2023, Ciudadanos decidió otorgar su apoyo al PSOE, segunda candidatura más votada en las elecciones locales de ese año, con el objetivo de garantizar la estabilidad municipal. Desde entonces, afirma, se ha mantenido una "colaboración constante y permanente" en la gestión, que ha permitido "múltiples y positivas actuaciones para el municipio".

Sin embargo, el escenario ha cambiado, y el edil señala que diversas incidencias y decisiones no compartidas le han llevado a tomar esta determinación, a la que califica como una "obligación ética y política". En consecuencia, presenta su renuncia tanto al cargo de primer teniente de alcalde —nombramiento oficializado el 31 de julio de 2023 y publicado en el BOP de Salamanca el 7 de agosto de ese mismo año— como al de concejal delegado de Hacienda y Desarrollo Local —cargo asumido el 14 de noviembre de 2023 y publicado en el BOP el 17 de noviembre—.

Cabe subrayar que el concejal no renuncia a su acta y seguirá siendo concejal de Ciudadanos, aunque fuera del equipo de Gobierno, lo que modifica sustancialmente el equilibrio de fuerzas dentro del Consistorio.

Con esta dimisión, el equipo de Gobierno liderado por el PSOE queda en clara minoría, con solo tres concejales, frente a los cuatro del Partido Popular, dos de Ciudadanos, uno de Vox y un concejal no adscrito.