Cuatro novillos de Valdeflores corren las calles de Pereña de la Ribera en su segundo día de encierros

Pereña de la Ribera/Cuatro novillos del hierro salmantino de Valdeflores han sido los protagonistas en la mañana de este domingo 31 de agosto en Pereña de la Ribera.

Este segundo día de encierros, donde se han notado las bajadas de temperaturas, ha estado marcado por un gran ambiente en las calles de este pueblo de Las Arribes, que encara su noveno día de fiestas, que se prolongorán hasta el día 9 de septiembre. Primeramente se ha dado suelta a dos novillos que han salido del camión, al lado de la iglesia, directos a la calle y una vez que han entrado en la plaza, se ha dado suelta a los otros dos novillos que han dado un gran juego durante el recorrido, con varios mozos que han disfrutado corriendo delante de los animales.

Ha sido un encierro rápido, sin percances, donde los mozos y la manada de cabestros han dirigido con éxito a los astados hasta los corrales.

A primera hora de la mañana, los vecinos ya se han despertado, para calentar motores con un pasacalles al ritmo de la charanga antes del encierro. Los cuatro erales de Valdeflores serán lidiados por la tarde en un festejo mixto de rejones y cortes, que contará con la rejoneadora Rocío Arrogante y con algunos de los mejores recortadores del panorama nacional, según se anuncia en el cartel.

Tras esta jornada, los vecinos tendrán cinco días de descanso hasta la actuación de un DJ programada para el día 5 y el regreso de los toros con una clase práctica para el día 7.