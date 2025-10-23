Declarada de emergencia las obras de desescombro y consolidación de viviendas en Espadaña

El Consejo de Gobierno de Castilla y León, celebrado este 23 de octubre de 2025, ha aprobado la declaración de emergencia para la contratación de obras y servicios destinados al desescombro y consolidación de viviendas en las provincias de Salamanca y Zamora, con una inversión que supera los 300.000 euros.

En la provincia de Salamanca, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio destinará 199.550 euros a las actuaciones de emergencia en el municipio de Espadaña, donde se llevará a cabo el desescombro y consolidación de viviendas, edificaciones anexas y otras construcciones afectadas.

Por su parte, en la provincia de Zamora se invertirán 106.375 euros para realizar trabajos similares en los municipios de Ayoó de Vidriales —que incluye las localidades de Ayoó de Vidriales, Carracedo de Vidriales y Congosta—, Cubo de Benavente, Uña de Quintana y Molezuelas de la Carballeda.

Estas intervenciones forman parte de una actuación más amplia en toda la comunidad, con una inversión total que alcanza los 3,3 millones de euros, en cumplimiento de la medida 21 del programa de la Consejería, destinada a la recuperación y consolidación de viviendas en riesgo estructural.