El desfile de peñas llena de alegría y color las calles de Aldeadávila

Aldeadávila de la Ribera continúa disfrutando de sus fiestas patronales, que se extienden con un completo programa de actividades hasta el próximo 28 de agosto. Este viernes 22, la localidad se ha vestido de gala para vivir algunos de los momentos más esperados por todos los vecinos y visitantes.

Uno de ellos era el tradicional desfile y nombramiento de peñas, un acto que llena de color y música las calles del pueblo. Amenizado por la enérgica charanga La Bongo Band, las peñas mostraron su espíritu festivo en un recorrido vibrante que culminó con el esperado nombramiento.

El ambiente se mantuvo en su punto álgido con el pregón de fiestas, un momento clave de las celebraciones. Seguido de este, el popular sandiazo puso la nota refrescante y divertida, un ritual que ya es tradición y que simboliza el apogeo de los festejos.

El broche de oro para esta jornada lo puso la orquesta Vulkano Show, que, con su música y su puesta en escena, hizo vibrar a todos los asistentes hasta altas horas de la madrugada, confirmando que las fiestas de Aldeadávila de la Ribera son un referente de alegría y buena energía.