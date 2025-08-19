La diversión y la fiesta llegan a Aldeadávila de la Ribera: encierros, carrozas, verbenas y carreras populares
Desde este jueves con el desencierro de los bueyes la localidad inicia ocho intensos días de fiestas
Aldeadávila de la Ribera arranca una intensa semana festiva llena de festejos taurinos, verbenas, actividades para los niños y mucha diversión. Las celebraciones tendrán lugar hasta el 28 de agosto. El Ayuntamiento de la localidad ha presentado un completo programa de actividades que promete días de alegría, tradición y convivencia para vecinos y visitantes.
El alcalde de Aldeadávila de la Ribera, Florentino García, destaca de estas fiestas la oportunidad para reunirse y disfrutar de “nuestras raíces, nuestra gente y nuestro orgullo de pertenecer a este maravilloso pueblo”. El alcalde ha asegurado que entre los proyectos que van a acometer desde el Ayuntamiento destaca la continuación de las obras de abastecimiento y saneamiento, además de la renovación de la accesibilidad y el embellecimiento de las calles con nuevas luminarias y la instalación de un moderno sistema de iluminación. Además, el Ayuntamiento ha puesto otras mejoras como instalar un sistema de aire acondicionado en las residencias y ha adquirido una nueva máquina de embotellar para la almazara.
En cuanto a las fiestas, el alcalde destaca entre las novedades las orquestas. El Ayuntamiento ha contratado orquestas como Vulkano, Cañón, La Resistencia, Malassia, Tango, y varias discotecas móviles. Además, habrá una color party, chocolate todas las mañanas y las carrozas contarán con una empresa para animar, charangas y se ha programado una carrera popular solidaria con la presencia de atletas olímpicos como Martín Fiz, Jesús España y Lorena Martín.
A las verbenas se suman encierros a caballo, novilladas, encierros infantiles, una color fest y su famoso desfile de carrozas con premios ocho premios económicos que oscilan entre los 150 y los 1.600 euros. En el apartado taurino además se incluyen cuatro novilladas que tendrán lugar los días 25, 26, 27 y 28 de agosto. Pasacalles y actividades infantiles completan un ambicioso programa festivo que hará que vecinos y visitantes disfruten de la diversión a lo grande.
