La diversión y la fiesta llegan a Aldeadávila de la Ribera: encierros, carrozas, verbenas y carreras populares

Aldeadávila de la Ribera arranca una intensa semana festiva llena de festejos taurinos, verbenas, actividades para los niños y mucha diversión. Las celebraciones tendrán lugar hasta el 28 de agosto. El Ayuntamiento de la localidad ha presentado un completo programa de actividades que promete días de alegría, tradición y convivencia para vecinos y visitantes.

El alcalde de Aldeadávila de la Ribera, Florentino García, destaca de estas fiestas la oportunidad para reunirse y disfrutar de “nuestras raíces, nuestra gente y nuestro orgullo de pertenecer a este maravilloso pueblo”. El alcalde ha asegurado que entre los proyectos que van a acometer desde el Ayuntamiento destaca la continuación de las obras de abastecimiento y saneamiento, además de la renovación de la accesibilidad y el embellecimiento de las calles con nuevas luminarias y la instalación de un moderno sistema de iluminación. Además, el Ayuntamiento ha puesto otras mejoras como instalar un sistema de aire acondicionado en las residencias y ha adquirido una nueva máquina de embotellar para la almazara.

En cuanto a las fiestas, el alcalde destaca entre las novedades las orquestas. El Ayuntamiento ha contratado orquestas como Vulkano, Cañón, La Resistencia, Malassia, Tango, y varias discotecas móviles. Además, habrá una color party, chocolate todas las mañanas y las carrozas contarán con una empresa para animar, charangas y se ha programado una carrera popular solidaria con la presencia de atletas olímpicos como Martín Fiz, Jesús España y Lorena Martín.

A las verbenas se suman encierros a caballo, novilladas, encierros infantiles, una color fest y su famoso desfile de carrozas con premios ocho premios económicos que oscilan entre los 150 y los 1.600 euros. En el apartado taurino además se incluyen cuatro novilladas que tendrán lugar los días 25, 26, 27 y 28 de agosto. Pasacalles y actividades infantiles completan un ambicioso programa festivo que hará que vecinos y visitantes disfruten de la diversión a lo grande.