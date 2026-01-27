Espectacular caudal del Pozo de los Humos y la Cascada del Regato de la Cribera

Las últimas e intensas lluvias han hecho que el caudal del Pozo de los Humos y de la cerca Cascada del Regato de la Cribera ofrezcan un espectáculo único ya que desde un mismo punto se pueden apreciar las dos caídas de agua. Un atractivo para disfrutar de un paisaje único que se da solo cuando las lluvias permiten que aumente el cauce del río Uces.

Cientos de personas se acercan estos días para disfrutar del espectáculo y el tronar del agua desde los miradores de Pereña y de Masueco. Otra alternativa es el Pozo Airón, una cascada menos visitada por los turistas pero que estos días también descarga agua. Está en el término municipal de Pereña de la Ribera.