Éxito de participación en la XI San Silvestre Villa de Lumbrales

Lumbrales volvió a calzarse las zapatillas para celebrar una de sus citas deportivas más esperadas. Este lunes 29 de diciembre, la localidad acogió la undécima edición de la San Silvestre Villa de Lumbrales, una prueba organizada por el Excmo. Ayuntamiento de la villa en colaboración con diversas entidades y empresas locales que volvió a demostrar el gran espíritu deportivo de la comarca.

La jornada arrancó a las 16:30 horas en la plaza de la Alegría, epicentro del evento. Los primeros en tomar la salida fueron los andarines, quienes completaron un recorrido de 5,5 kilómetros. Personas de todas las edades disfrutaron de una caminata que unió la plaza de la Alegría con la plaza mayor en un ambiente distendido y festivo.

A las 17:30 horas el protagonismo pasó a los más jóvenes. Los circuitos urbanos de la localidad fueron testigos de la energía de los participantes en las categorías de Chupetines, Benjamín, Alevín e Infantil/Cadete, quienes demostraron que el relevo del atletismo en Lumbrales está asegurado.

XI Carrera Popular San Silvestre Villa de Lumbrales | OrycronSport

El plato fuerte llegó a las 18:00 horas con la carrera absoluta. Los corredores pudieron elegir entre dos distancias: la modalidad corta de 3,25 km (2 vueltas) o la carrera larga de 6,5 km (4 vueltas).

En la distancia larga (6,5 km), el triunfo fue para Óscar Herrero González (Escuela Triatlón Salmantina), que paró el crono en unos impresionantes 20:37. En categoría femenina, la victoria fue para María Pierna Álvarez (FH Biomecánica y Rendimiento), con un tiempo de 26:34.

XI Carrera Popular San Silvestre Villa de Lumbrales | OrycronSport

Por su parte, en la distancia corta (3,25 km), los más veloces fueron Samuel Peña Hernández (independiente), con una marca de 12:21, y Ruth Vicente Regatos (independiente), quien firmó un excelente tiempo de 11:31.

La jornada concluyó con la entrega de trofeos, donde se premió a los primeros clasificados de cada categoría y se otorgó un reconocimiento especial a los mejores corredores locales, celebrando así el compromiso de los vecinos con esta prueba que ya es una tradición imprescindible para despedir el año en la provincia.