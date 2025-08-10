Éxito en la X Toromaratón de Lumbrales a favor de ALCER

Cientos de corredores se han dado cita este sábado en Lumbrales para celebrar la décima edición de la Toromaratón, un evento deportivo y solidario que ha recaudado fondos para la asociación ALCER, que ayuda a pacientes con enfermedades renales. La jornada, marcada por un excelente ambiente deportivo, ha incluido carreras para todas las edades, desde los más pequeños hasta los corredores adultos.

El evento comenzó a las 09:30 de la mañana con las carreras de las categorías infantiles, que incluyeron a chupetines, prebenjamines, benjamines/alevines e infantiles/cadetes. Las distancias, adaptadas a cada edad, oscilaron entre los 100 y los 1.400 metros. Los tres primeros clasificados de cada categoría recibieron una merecida medalla por su esfuerzo.

Éxito en la X Toromaratón de Lumbrales a favor de ALCER | J

Posteriormente, a las 10:30, se dio el pistoletazo de salida a las dos pruebas principales, que contaron con la participación de numerosos atletas:

Carrera Verde (4 km):

Óscar Herrero González, de la Escuela Triatlón Salmantina, se alzó con la victoria en la categoría masculina con un tiempo de 14:02.

Cristina Mollinedo Gajate, del Club Triatlón Charro, fue la primera mujer en cruzar la meta, marcando 19:44.

Carrera Amarilla (8 km):

En la prueba de mayor distancia, Adrián Moro Sánchez (Capiscol) dominó la categoría masculina con un tiempo de 28:00.

Helena Herrero Herrero, del Club Triatlón Charro, se llevó la victoria femenina con una marca de 42:24.

Éxito en la X Toromaratón de Lumbrales a favor de ALCER

La décima Toromaratón de Lumbrales ha vuelto a demostrar la buena salud del deporte en la región y el compromiso de los corredores con las causas solidarias. Los ganadores de las pruebas absolutas recibieron su premio en un ambiente festivo, que ha servido para apoyar la labor de ALCER y consolidar la prueba como una de las más importantes del calendario deportivo de la comarca.