Fallece Victorino Garcia Benito, párroco durante 60 años de Vilvestre de la Ribera

La Diócesis de Ciudad Rodrigo ha anunciado la muerte de Victorino García, párroco durante 60 años de Vilvestre de la Ribera que ha fallecido este domingo, 1 de febrero, a los 93 años de edad.

Su capilla ardiente estará instalada en el tanatorio de San Carlos y la misa tendrá lugar a las 12:30 horas en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol y será presidida por el obispo de Ciudad Rodrigo.

El párroco durante más de seis décadas de Vilvestre, nació el 20 de enero de 1933. Tras realizar los estudios eclesiásticos, fue ordenado sacerdote el 28 de septiembre de 1958. Fue ecónomo de La Atalaya, arcipreste de Barruecopardo, administrador parroquial de Mieza y párroco de Saucelle. En la Diócesis civitatense fue miembro del Consejo de Asuntos Económicos entre el año 2001 y 2010.