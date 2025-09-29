La Feria de la Almendra reunirá a una treintena de expositores este sábado en Saucelle

Saucelle acogerá este fin de semana la séptima edición de la Feria de la Almendra que contará con numerosos puestos artesanos y un programa complementario de actividades.

Hasta treinta expositores con todo tipo de productos de alimentación y artesanía se dan cita en el evento que arrancará a las 10.30 horas de la mañana con la inauguración oficial de las instalaciones. El programa de actividades incluye un taller de cocina en vivo con David Monaguillo que mostrará recetas con la almendra como ingrediente principal, una cata de vino de la DO Arribes, un concurso de Quesos de Almendra y una degustación de productos típicos de Saucelle. El concurso de quesos incorpora premios con dotación económica para los tres mejor valorados por el jurado.

A partir de las 18.00 horas la localidad celebrará también la tradicional fiesta del ofertorio en el que participarán las madrinas con las famosas y típicas roscas de piñonate. Tras la ofrenda a la Virgen tendrá lugar la subasta de las roscas y el convite.

Puedes consultar aquí el programa completo.