La Fregeneda celebra su Día del Almendro con rotundo éxito de asistencia

El muncipio salmantino de La Fregeneda ha celebrado este domingo una de sus citas más emblemáticas: el Día del Almendro. Esta combinación de tradición naturaleza y compriso con el mundo rural supone, a su vez, un momento de unión entre España y Portugal.

Los actos oficiales han dado comienzo a las 11:30 horas, con la recepción de las autoridades españolas y portuguesas en la Casa Consistorial. Tras ella, ha tenido lugar la inauguración de la Feria Eco-Natural, uno de los grandes atractivos de la jornada. Allí, todos los asistentes han podido disfrutar de una degustación de productos eco-naturales con los que poner valor la calidad de la producción local de la comarca.

Uno de los momentos más emotivos ha sido la plantación simbólica de un almendro en la plaza de La Fregeneda. Este gesto anual no solo rinde homenaje al árbol que da nombre a la fiesta, sino que representa la renovación de la vida y la esperanza en el futuro del campo salmantino.

El pregón oficial de esta fiesta ha corrido a cargo de María González Corral, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, quien dentro de su intervención ha reivindicado la importancia del sector primario y del medio rural en la sociedad actual, así como ha puesto en valor un cultivo como el almendro: "Según venía, podía observar cómo llega la primavera... y el mejor símbolo de que llega la primavera es ese almendro en flor. Eso significa que empiezan nuestros agricultores a salir al campo, a trabajar el campo, y en este caso con el almendro, con un producto, con unos árboles que cada vez tienen más implantación en Castilla y León y que cada vez tienen más implantación en esta zona. Una zona que si miramos a escasos metros podemos ver a nuestro vecino Portugal".

"Esta festividad, la 62ª edición de la feria del almendro no es una feria de La Fregeneda, no es una feria de la Cormarca, podemos decir que es una feria internacional y aquí tenemos a representantes portugueses. Un día de fiesta con numerosos puestos que exhiben nuestro gran patrimonio cultural, gastronómico y agroalimentario. Nos tenemos que sentir orgullosos de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos, de todo lo que ponen en valor para llenar nuestros platos, nuestras despensas", ha recordadoCorral.

El broche de oro de la fiesta, que ha contado con un rotundo éxito de asistencia un año más, ha sido un vino español.