La Fregeneda celebra su marcha senderista por el Camino de Hierro

Caminar entre puentes, túneles y paisajes imposibles es lo que propone La Fregeneda con el recorrido de su ruta senderista de este año. El próximo 22 de febrero la localidad propone una actividad única por la ruta corta del Camino de Hierro, 9,5 kilómetros de dificultad media baja de belleza y paisajes imposibles.

Las inscripciones están abiertas hasta las 14.00 horas del 20 de febrero con un precio de inscripción de 15 euros que incluye el recorrido, un avituallamiento a mitad del recorrido, la comida y el trayecto en autobús desde Vega Terrón, donde termina la ruta, hasta la localidad. La inscripción es a partir de 10 años y los menores deberán ir acompañados de un adulto.

El inicio de la marcha será a las 11.00 horas, aunque los senderistas están convocados a las 10.30 horas en la plaza de la localidad. Está previsto que la ruta termine a las 13.30 y después la comida será a las 15.00 horas en La Fregeneda. Los participantes podrán visitar la maqueta de la vía férrea, así como la Peña Redonda o el Mirador del Tumbo de la Caldera.