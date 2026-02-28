La Fregeneda se viste de gala para celebrar este domingo el Día del Almendro

La localidad de La Fregeneda se prepara para celebrar una de sus citas más emblemáticas: el Día del Almendro. Este domingo, 1 de marzo, el municipio volverá a ser el nexo de unión entre España y Portugal en una jornada que combina tradición, naturaleza y compromiso con el mundo rural.

Los actos oficiales comenzarán a las 11:30 h con la recepción de las autoridades españolas y portuguesas en la Casa Consistorial. A las 12:00 h tendrá lugar la inauguración de la Feria Eco-Natural, uno de los grandes atractivos de la jornada. Los asistentes podrán disfrutar de una degustación de productos eco-naturales, poniendo en valor la calidad de la producción local de esta comarca.

Uno de los momentos más emotivos llegará a las 12:45 h con la plantación simbólica de un almendro en la plaza de La Fregeneda. Este gesto anual no solo rinde homenaje al árbol que da nombre a la fiesta, sino que representa la renovación de la vida y la esperanza en el futuro del campo salmantino. El plato fuerte institucional llegará a las 13:00 h con el pregón oficial. Este año, la encargada de dar voz a la festividad será María González Corral, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León.

Para finalizar los actos oficiales, a las 14:30 h, el Ayuntamiento de La Fregeneda ofrecerá un vino español a las autoridades presentes, sirviendo como broche final a una mañana de celebración y convivencia.