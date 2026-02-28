La Fregeneda se viste de gala para celebrar este domingo el Día del Almendro
La consejera de Agricultura de la Junta, María Corral, será la encargada de dar el pregón tras la plantación del almendro
La localidad de La Fregeneda se prepara para celebrar una de sus citas más emblemáticas: el Día del Almendro. Este domingo, 1 de marzo, el municipio volverá a ser el nexo de unión entre España y Portugal en una jornada que combina tradición, naturaleza y compromiso con el mundo rural.
Los actos oficiales comenzarán a las 11:30 h con la recepción de las autoridades españolas y portuguesas en la Casa Consistorial. A las 12:00 h tendrá lugar la inauguración de la Feria Eco-Natural, uno de los grandes atractivos de la jornada. Los asistentes podrán disfrutar de una degustación de productos eco-naturales, poniendo en valor la calidad de la producción local de esta comarca.
Uno de los momentos más emotivos llegará a las 12:45 h con la plantación simbólica de un almendro en la plaza de La Fregeneda. Este gesto anual no solo rinde homenaje al árbol que da nombre a la fiesta, sino que representa la renovación de la vida y la esperanza en el futuro del campo salmantino. El plato fuerte institucional llegará a las 13:00 h con el pregón oficial. Este año, la encargada de dar voz a la festividad será María González Corral, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León.
Para finalizar los actos oficiales, a las 14:30 h, el Ayuntamiento de La Fregeneda ofrecerá un vino español a las autoridades presentes, sirviendo como broche final a una mañana de celebración y convivencia.
