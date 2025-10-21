Guadramiro acoge el Encuentro Transfronterizo con Castelo Rodrigo con bailes, conferencias y visitas culturales

La localidad de Guadramiro ha acogido las actividades del VI Encuentro Transfronterizo del Patrimonio entre España y Portugal, organizado por la asociación cultural Ribacvdana y el Instituto Histórico da Beira Côa, en colaboración con el Ayuntamiento de Guadramiro, y que tuvo su primera jornada el sábado en la localidad portuguesa de Castelo Rodrigo.

De este modo, las instalaciones del consistorio guadramirense acogieron el inicio de las actividades de la jornada dominical de este encuentro transfronterizo, acudiendo a Guadramiro más de medio centenar de portugueses procedentes del municipio de Figueira de Castelo Rodrigo. Las actividades se iniciaron con la bienvenida a los asistentes, entregándose un diploma conmemorativo y de agradecimiento a la asociación cultural Ribacvdana por parte del Ayuntamiento de Guadramiro, tras lo cual se iniciaron las conferencias del encuentro programadas para el domingo.

Así, ante un salón bajo del ayuntamiento guadramirense abarrotado, la filigrana española y portuguesa fue la protagonista de la primera de las conferencias que acogió Guadramiro, que fue impartida por José Miguel Sánchez Benito, que expuso diversas cuestiones relacionadas con la filigrana en Portugal y España, tanto en su elaboración como en su historia y expansión geográfica. De este modo, Sánchez Benito mostró la riqueza de la filigrana de Salamanca, su relación con Portugal, y sus similitudes con la de otras zonas de la Península como la provincia de Cáceres, la comarca leonesa de La Maragatería o el distrito portugués de Viana do Castelo, además de áreas más alejadas como Armenia, de la que mostró unos antiguos adornos de plata armenios cuya forma era prácticamente calcada al botón charro, y que se conservan en el Museo de Historia Antigua de la capital armenia, Ereván.

Tras la magistral conferencia sobre filigrana, llegó el turno de analizar el folclore de la mano de Juan Pablo González García, que impartió la conferencia “La pervivencia de la danza tradicional en el Abadengo y la Ramajería en nuestros días”, en que expuso diversas cuestiones relacionadas con la música tradicional de estas comarcas, tanto de tipos de canciones, como las características de los instrumentos, o la variedad de ritmos, dando una lección magistral tanto teórica como práctica a los asistentes que abarrotaban la sala, en que incluyó las claves para identificar los ritmos del charro, la charrada y la jota, tocando diversas piezas.

Tras las conferencias fue el turno de la visita guiada por Guadramiro, que comenzó en la iglesia parroquial y la Torre de Guadramiro (declarada Bien de Interés Cultural), subiendo buena parte de los asistentes al campanario de la torre por su escalera de caracol para disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece, sorprendiéndose porque el último escalón que da acceso al campanario sea una estela funeraria romana, que se convirtió en protagonista inesperada de esta visita a la torre. Tras la visita a la torre y la iglesia, la comitiva se dirigió a la Ermita de la Virgen del Árbol, donde los vecinos portugueses y españoles asistentes pudieron ver el gran San Cristóbal de tres metros de alto que preside la ermita, tras lo cual se dirigieron a la Casa Nobiliaria del Moral, para acabar en el Multiusos ‘Villa de Guadramiro’, ubicado en las antiguas escuelas, donde se desarrolló una comida de fraternidad transfronteriza entre Guadramiro y Castelo Rodrigo.

Conferencia de Juan Pablo González sobre danza tradicional en el Abadengo y la Ramajería

Por la tarde, el folclore fue protagonista absoluto del Encuentro Transfronterizo, con un certamen de música tradicional española y portuguesa que tuvo que desarrollarse en el propio Multiusos ante la lluvia que de manera intermitente caía en Guadramiro y que impidió hacerlo en la Plaza Mayor de la localidad como estaba previsto.

Así, el intercambio musical del encuentro transfronterizo se inició con los sones portugueses del Grupo Cavaquinhos-Universidad Sénior de Figueira de Castelo Rodrigo, a los que siguió la música salmantina de José Benito Mateos Pascual, procedente de la comarca del Rebollar, que hizo sonar la gaita charra y el tamboril, la sartén y el ‘panderu cuadráu’, acompañado de los bailadores procedentes de Fuenteguinaldo.

Tras ellos, el Grupo Folclórico Riba-Côa, de Figueira de Castelo Rodrigo, hizo las delicias del público, con una animada música en la que no faltó el acordeón y una amplia variedad de bailes de gran vistosidad, que concitaron el entusiasta aplauso del público que llenó el multiusos guadramirense, que acabó despidiendo en pie entre grandes aplausos su memorable actuación.

Por último, el encuentro transfronterizo se cerró con música salmantina, iniciando el último bloque el tamborilero guadramirense Pepe Ramos, seguido de la flauta y el tamboril de Juan Pablo González, a quien acompañaron bailadores procedentes de Lumbrales así como la guadramirense Espe, que firmó una soberbia actuación en el baile de la rosca. Tras este, el encuentro finalizó en Guadramiro con el baile de la bandera, ejecutado de manera brillante, dando paso a un improvisado baile conjunto entre folcloristas charros y portugueses al son de la flauta de tres agujeros y el tamboril.