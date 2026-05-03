Este sábado 2 de mayo, el municipio de Guadramiro ha realizado un emotivo homenaje de despedida a quien ha sido su médico durante la última década, José Montero De Paz, más conocido cariñosamente como 'Pepe'. Ahora, todos los vecinos han querido celebrar su jubilación y le han hecho entrega de una placa conmemorativa.

Así, acto de despedida se se ha desarrrolado en el propio Ayuntamiento de la localidad, donde unos 60 vecinos de la han acudido para arropar a su tan querido doctor, al que han agradecido su labor durante estos años.

El alcalde de Guadramiro, Albert Calderón, le ha dedicado unas palabras de reconocimiento, entregándole en nombre del pueblo una placa de recuerdo con el texto "A don José Montero de Paz. El pueblo y Ayuntamiento de Guadramiro, en agradecimiento a tu extraordinaria labor y dedicación con todos tus vecinos por estos 10 años".

Guadramiro despide a ‘Pepe’, su médico durante la última década | Ayto Guadramiro

Asimismo, Calderón ha querido poner en valor, en nombre de todos los guadramirenses, la labor diaria de ‘Pepe’, “escuchando y cuidando a la gente de Guadramiro” y “visitando las casas cuando era necesario”, a quien ha definido como “un hombre de la tierra, criado en la comarca”, y una persona “cercana, paciente, humilde y buena”.

“Gracias por ser nuestro médico estos 10 años, pero sobre todo gracias por ser parte de nosotros”, y trasladándole que “Guadramiro siempre será su casa y tendrás las puertas abiertas”.

Por otro lado, como cierre del acto de despedida se ha ofrecido un convite por parte del consistorio de la localidad, con el objetivo de que los vecinos pudieran compartir los últimos momentos con su médico.