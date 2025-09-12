Hinchables, paella y música, Barruecopardo vive una divertida jornada festiva

Barruecopardo, un año más, se ha vestido de fiesta este fin de semana para despedir el verano con un programa de actividades que ha congregado a vecinos de todas las edades. Las celebraciones, que se han extendido a lo largo de varios días, han destacado por su variedad, combinando actos tradicionales con propuestas más modernas.

Las actividades para los más pequeños han sido protagonistas, con hinchables y juegos que hicieron las delicias de los niños del pueblo. El entusiasmo infantil se contagió en el pasacalles que recorrió las principales calles, animado con música y diversión. La comida popular fue otro de los platos fuertes del fin de semana, reuniendo a la comunidad en un ambiente de hermandad. Paella, pan, bebida y postre para una comida en la que participaron cientos de vecinos.

Discoteca infantil, fiesta de la espuma y ginkana completaron las actividades de la tade en la que tampoco faltaron los detalles pensados para los mayores, quienes disfrutaron de una reconfortante chocolatada. La diversión continuó para el público adulto con una refrescante fiesta de la cerveza que sirvió de antesala a la noche.

El colofón de las fiestas llegó con la verbena, un clásico que no decepcionó. La Orquesta Kronos se encargó de poner la banda sonora a la noche, con un repertorio variado que animó a los presentes a bailar hasta altas horas de la madrugada. El evento, que se alargó hasta la madrugada, sirvió como broche de oro a unas celebraciones que han vuelto a demostrar el espíritu festivo y la unión de Barruecopardo.

Las celebraciones continúan este viernes con el primer encierro a caballo de la loclaidad. Además tendrá lugar la clase práctica de la Escuela de Tauromaquia, discoteca móvil y verbena con la orquesta Seven.