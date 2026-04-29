Hinojosa vuelve a ser la capital del queso este fin de semana: llega la XXIII edición de la FIQ

La localidad salmantina de Hinojosa de Duero se prepara para convertirse un año más en el epicentro del sector quesero con la celebración de la XXIII Feria Internacional del Queso (FIQ), que tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de mayo de 2026.

Una de las citas más importantes para toda la comarca que, tras 22 años de trayectoria, se ha erigido como el escaparate más importante para el sector quesero y que se desarrollará de forma conjunta con la XXVIII Muestra de productos artesanos agroalimentarios. Una de las novedades de este año es que la feria ha ampliado su celebración una jornada más, por lo que arrancará el viernes 1 de mayo.

La FIQ 2026 es más que una feria, es un punto de encuentro de los productores de todo el país en torno al queso, así como de las principales regiones de Portugal. Así, los aficionados al queso podrán disfrutar de una gran variedad de productos de distintas procedencias unidos a los que se producen en la localidad quesera. Hasta 80 artesanos se darán cita en la feria durante los tres días y, aunque el queso es protagonista, no faltarán otros productos artesanos como vinos, aceites, miel y artesanía de todo tipo.

Los horarios de la feria serán de 12.00 a 20.30 horas los días 1 y 2 de mayo, mientras que el día 3 la feria abrirá de 12.00 a 15.30 horas.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la celebración del segundo Concurso de Queso. Este certamen busca reconocer y poner en valor la calidad de los productos presentes en la muestra. Según las bases establecidas por la organización, la participación en el concurso está ligada a la presencia en la feria, siendo requisito indispensable figurar como expositor durante los tres días del evento. Los premios serán para el mejor queso de oveja, semicurado de oveja, de cabra y semicurado de cabra y cada uno de ello tiene una dotación económica de 250 euros.

Por otra parte, la feria tiene programación cultural que se desarrollará en paralelo para animar el municipio y darle un ambiente festivo. Así, el Ayuntamiento de la localidad ha organizado el III Certamen de murales, que tendrá premios de 1.000, 500 y 250 euros para los tres primeros clasificados y con temática como los oficios en extinción, las labores tradicionales, la gastronomía y las fiestas patronales.

También habrá un Showcooking a cargo de David Monaguillo, degustaciones de quesos de Felipe Hernández y Cynara y un concierto a cargo de Vanesa Muela. Talleres de alfarería, cocina en vivo, degustaciones y catas, sorteos de productos y actividades como pompas de jabón gigantes completan la programación.