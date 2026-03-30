La historia de los telares de Lumbrales se desgrama en el nuevo cuadernillo del Museo del Comercio

El nuevo número de la serie de los cuadernos de la Historia del Comercio y la Industria de Salamanca se centra en los telares de Lumbrales. Así, el número 29 de esta publicación podrá adquirirse a partir del jueves bajo el título 'Los telares de Lumbrales. El Impulso socioeconómico que caracterizó a la villa’. La obra ha sido escrita por el periodista Ignacio Francia y consta de nueve capítulos: Introducción; Catastro de Ensenada y Memorias de Larruga; Luis Cortés, etnógrafo; Julián Sánchez, el último tejedor; El obrador; En el obrador, el telar es el rey; El pisón o batán; Las piezas de tiras y El Museo Textil.

Mediante una exigente labor de síntesis, el autor presenta un paisaje conciso pero completo sobre esta importante actividad socioeconómica de Lumbrales.

Como si de una envuelta -manta para recoger al recién nacido- se tratase, este cuaderno acoge la actividad del último tejedor de Lumbrales, Julián Sánchez, y los demás telares de la villa.

No es la primera vez que el interés de esta colección recala fuera del ámbito municipal de Salamanca, ya se hizo con los números dedicados a Tejisa y Mantas el Taxista, empresas localizadas en Peñaranda de Bracamonte y El Bodón, respectivamente.

Los cuadernos se encuentran a la venta por 2,5 euros en el Museo del Comercio, la tienda de Turismo de la Plaza Mayor y algunas librerías.