Iberdrola recarga de energía verde la séptima edición de Secretos del Duero, el trail que late en el corazón de las Arribes

Aldeadávila de la Ribera ha vuelto a convertirse este sábado en el epicentro del trail de montaña con la celebración de la séptima edición de Secretos del Duero, una prueba que ha reunido a cerca de 500 participantes dispuestos a descubrir la belleza y la dureza del cañón del Duero. Un año más, Iberdrola ha respaldado el evento, aportando su energía verde y reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible del entorno rural.

Para Iberdrola, cuyo vínculo con Salamanca se remonta a hace 125 años, los Saltos del Duero simbolizan su propio origen: aquí nació el impulso hidroeléctrico que dio forma a la compañía y a un modelo energético pionero en España. Además, este apoyo forma parte de una apuesta firme por reforzar la vida en el entorno rural. “Los pueblos han encontrado en las renovables una de las soluciones para impulsar el crecimiento y el empleo”, ha señalado Miguel Calvo, delegado de Iberdrola en Castilla y León. “Cada vez más necesitamos fuentes energéticas sostenibles y ahí el mundo rural es un aliado indispensable para construir un futuro mejor”.

Por su parte, el director técnico de la prueba, David Guarde, ha destacado el esfuerzo colectivo que sostiene al evento: “en cada edición trabajamos para que Aldeadávila de la Ribera sea un referente nacional en carreras de montaña. Los cerca de 100 voluntarios que formamos la familia de Secretos del Duero ponemos lo mejor de cada uno para que esta experiencia sea única”.