Iruelos rinde homenaje a su identidad con la inauguración de un monumento creado por sus propios vecinos

El municipio de Iruelos ha vivido este sábado, 28 de marzo, una jornada histórica para su patrimonio local con la presentación oficial de un nuevo monumento. La obra, que ya se integra en el paisaje urbano de la localidad, cuenta con la particularidad de haber sido diseñada íntegramente por dos vecinos del propio Iruelos.

La ceremonia de inauguración ha estado presidida por su alcaldesa, María Antonia de la Torre Salvador, acompañada por numerosos residentes y representantes municipales que tampoco quisieron perderse la inauguración de la pieza. Durante su intervención, la alcaldesa ha dedicado unas palabras de reconocimiento a sus autores, a los que ha agradecido su implicación y su entrega para embellecer los espacios comunes del pueblo.

De la Torre Salvador ha destacado el valor estratégico de las iniciativas que, como esta, nacen del corazón de la propia comunidad. Ha subrayado que este tipo de proyectos no solo enriquecen el patrimonio histórico y artístico de Iruelos, sino que refuerzan la participación ciudadana. Para el Ayuntamiento, este nuevo monumento se erige como un símbolo de la identidad colectiva y del esfuerzo compartido.

Tras el descubrimiento de la obra, sus dos creadores ha compartido con el resto de vecinos el proceso de trabajo realizado.