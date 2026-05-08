La Junta impulsa la modernización agraria de Lumbrales con 5,3 millones

La Junta de Castilla y León invertirá más de 5,3 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), para impulsar la concentración parcelaria y la mejora de infraestructuras rurales en Lumbrales.

La actuación incluye la construcción de casi 120 kilómetros de caminos rurales, entre vías principales, accesos a fincas y sendas peatonales, además de una nueva red de drenaje para facilitar la evacuación de aguas pluviales y mejorar el saneamiento del terreno.

El proyecto beneficiará directamente a más de 1.000 propietarios y actuará sobre cerca de 5.900 hectáreas, mejorando la seguridad en el tránsito de vehículos y mercancías y favoreciendo la competitividad de las explotaciones agrarias.

Entre las obras previstas también se encuentra la adecuación de 46 entronques con carreteras y varias actuaciones destinadas a la restauración del entorno natural.