La Junta invertirá 1,2 millones en la mejora de senderos, pasarelas y áreas recreativas para el parque natural Arribes de Duero

La Junta de Castilla y León realizará una inversión de 1,2 millones de euros para mejorar las infraestructuras del parque natural Arribes de Duero en Salamanca y Zamora. Las actuaciones se desarrollarán hasta 2027 y se enmarcan en un programa cofinanciado con fondos FEDER que busca impulsar un turismo sostenible y de calidad, así como el desarrollo económico de las zonas rurales en todas las provincias de Castilla y León con una inversión global de más de 13 millones.

El objeto del contrato es la realización de las siguientes actuaciones:

Mejora y reparación de pasarelas, puentes y elementos de accesibilidad, la mejora de elementos en áreas recreativas, aparcamiento (miradores, elementos etnográficos, refugios, vallas, señales, pasarelas) y todos aquellos elementos recogidos en el inventario de infraestructuras de Uso Público. Asimismo, afectará a la señalización de límites, accesos y dotaciones para el uso público (refugios, fuentes, abrevaderos), al mobiliario de uso público (mesas de piedra con bancos incorporados, barbacoa, mesas y bancos de madera), juegos infantiles y a las sendas de uso público.

Limpieza del terreno mediante la recogida periódica de basura y residuos depositados en contendores, así como la recogida ocasional de vertidos depositados en el entorno de las infraestructuras de uso público.

Mejora de senderos de uso público mediante desbroces, clareos y podas de vegetación en áreas y sendas de caminos y rutas ciclistas, así como la ejecución y reparación de fuentes.

Control, seguimiento y divulgación de las actuaciones mediante el control de peatones y vehículos, gestión de aforos y la realización de encuestas.

Estas actuaciones se llevarán a cabo mediante dos cuadrillas, una en Salamanca y otra en Zamora; cada una compuesta por tres miembros, un capataz y dos peones.