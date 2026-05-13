Doce desempleados de Lumbrales se forman gracias a un programa de jardinería y montes

Lumbrales ha arrancado un programa de formación mixto para 12 personas desempleadas de la localidad centrado en la especialidad de jardinería y montes. Los participantes -6 hombres y 6 mujeres- obtendrán al finalizarlo dos certificados completos: en actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería y en actividades auxiliares de conservación y mejora de montes; y un módulo de la especialidad de limpieza.

La financiación de esta acción de formación y empleo asciende a 365.731 euros. La Junta de Castilla y León aporta 343.993 euros y el resto, 21.993, el Ayuntamiento de la localidad. El programa tiene una duración de 12 meses y finalizará el 31 de marzo de 2027.

La AFE está orientada a mejorar distintas zonas verdes y parques del municipio de Lumbrales y la creación de jardines, como el de la nueva residencia. También se realizarán trabajos de mantenimiento y acondicionamiento en el parque de la carretera a La Fregeneda, los jardines de la Iglesia, la plaza de la Barrera, el parque de los Condes y el jardín de la biblioteca, entre otros.

Los participantes también realizarán tareas de desbroce de hierba, limpieza de zarzas, matorral y monte bajo como medida preventiva de incendios en entornos del casco urbano y ejecutarán limpieza de cunetas, de pasos de agua y realizarán cerramientos o mejoras de los anteriores en pastos vecinales.