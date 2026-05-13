Todo listo para la Feria de San Isidro en Lumbrales: ganado, alimentación y artesanía

Lumbrales se prepara para uno de los acontecimientos más importantes del año, su feria ganadera y multisectorial de San Isidro, una de las más importantes de la provincia tanto por el volumen de ganado y expositores como por la calidad. Una feria que además cuenta con presencia portuguesa, lo que le dará un aire internacional y que permitirá a los visitantes adquirir todo tipo de productos de alimentación y artesanía.

"Podemos asegurar que es la segunda más importante de la provincia de Salamanca. Mantenemos la feria el 15 de mayo, una fecha que da igual cuando caiga, la feria tiene que ser ese día, es inamovible porque así nos lo demandan", asegura el alcalde de Lumbrales, Carlos Pedraz. En cuanto al encuentro ganadero asegura el edil que "pese al problema de movilidad con las restricciones estamos muy satisfechos de la respuesta de los ganaderos de la zona y la provincia para con la feria".

El certamen ganadero contará con todo tipo de ganado, desde bovino o equino a aves, ya que habrá una exposición durante los dos días de feria. Además, se suma la Feria Multisectorial que contará con 50 expositores de todo tipo, desde alimentación a artesanía. "Hemos querido dar representación importante al sector de industria comarcal y local de carne, embutidos, aceites, quesos y apoyado con comercio local y comarcal sobre todo artesanal", afirma Pedraz.

Así, durante los dos días la localidad se convertirá en una fiesta animada por la programación complementaria que ha organizado el Ayuntamiento que incluye talleres en vivo, pelota a mano, actuaciones de magia, degustaciones, verbena para el sábado y una concentración de vehículos clásicos.

Una magnífica oportunidad para disfrutar de la localidad y de una de las ferias más tradicionales y con más solera de la provincia.

Feria ganadera de Lumbrales. S24H.

Este es el programa de los dos días.

Viernes 15 de mayo

11:00h: Inauguración de la XXIX Feria multisectorial en el Pabellón Municipal.

11:00h: Realización en vivo de un taller de trenzado tradicional de mimbre.

12:00h: Inauguración de la Feria Ganadera "San Isidro" en el Recinto Ferial "Las Puentes" (Ctra. Bañobarez).

18:15h: Partido de pelota mano por parejas en el frontón Municipal (A. Uriarte - Lanzagorta contra Hormaetxe - Bernaola).

20:00h: Cierre de la XXIX Feria multisectorial en el Pabellón Municipal.

20:30h: Actuación del Mago Martín con su espectáculo "La Magicleta" en la Plaza de la Alegría.

Sábado 16 de mayo

10:00h: Exposición de vehículos históricos en la Plaza Mayor.

11:00h: Apertura de la Feria multisectorial en el Pabellón Municipal.

11:00h: Realización en vivo de un taller de trenzado tradicional de mimbre.

13:00h a 15:00h: Degustación de patatas asadas en la Feria Multisectorial a cargo de Asadina.

15:00h: Exposición de vehículos históricos en la Plaza Mayor.

20:00h: Cierre de la XXIX Feria multisectorial en el Pabellón Municipal.

23:30h: Verbena en la Plaza de la Alegría con la Orquesta Sándalo.