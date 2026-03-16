Todo listo para la marcha senderista de Mieza, últimos días para inscribirse

Es una de las marchas senderistas más esperadas de Las Arribes por la belleza de los paisajes y el recorrido que propone. Mieza ya tiene preparada su marcha senderista por las Arribes del Duero que propone un recorrido de 9 kilómetros recorriendo los rincones más bellos de la zona.

La marcha tendrá lugar el domingo 22 de marzo por el parque natural, reserva de la Biosfera, y paisajes emblemáticos como ‘La moral de abajo’, ‘El Horno’, ‘Fuente Brincones’, ‘Peña de los cinco culos’, ‘El Madroñal’ o ‘El mirador de la Code’. Un itinerario que hacía años que no se organizaba y que concluye en ‘El Colagón del Tío Paco’, en cuyo merendero tendrá lugar la comida, incluida en la ruta.

La riqueza paisajística, la belleza del recorrido, la flora y el ambiente hacen que esta ruta sea una de las preferidas de los amantes del senderismo. Olivos centenarios, limoneros, cerezos, perales y manzanos en flor, chumberas y alcornoques que dan al paisaje un encanto especial para una ruta que comenzará las 10.45 desde la plaza de la Constitución de Mieza.

Los que necesiten transporte desde Salamanca podrán ir en autobús, que saldrá desde la Escuela de Idiomas a las 08.30 horas. La dificultad del recorrido es media alta y habrá guías durante el recorrido. La comida incluye asados, queso, patatas asadas, aceitunas y fruta y la tarde concluirá con una actuación del grupo folclórico San Marcos, de Doñinos.

Los interesados en inscribirse deberán hacerlo antes del viernes 20 de marzo a las 14.00 horas. Las inscripciones pueden realizarse en www.gestiondereservas.net/marchamieza o en la web www.mieza.es, en el Ayuntamiento o haciendo transferencia a la cuenta titularidad del Ayuntamiento de la localidad: UNICAJA BANCO ES38 2103 2215 1700 3100 0001. Desde la organización advierten que no se admitirán inscripciones el mismo día de la marcha. El precio es de 15 euros sin autobús y 22 con autobús desde Salamanca.

El programa de la actividad con los horarios es este:

Ruta senderismo Arribes del Duero de Mieza