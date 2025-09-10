Listos para las fiestas del Toro de Barruecopardo

Barruecopardo se viste de gala para celebrar sus fiestas del Toro del 10 al 14 de septiembre. Durante cinco días el Ayuntamiento de la localidad ha organizado una variada programación de actividades para todas las edades, combinando la tradición taurina con la música y el entretenimiento.

El miércoles 10 de septiembre tendrá lugar el inicio de las celebraciones con el tradicional desfile de peñas y carrozas, donde las agrupaciones tendrán que mostrar su imaginación y creatividad. Además, también tendrá lugar la presentación de la reina y las damas. La noche continuará con una verbena a cargo de la orquesta “Seven” y pasacalles con charanga.

El jueves 11, dedicado a los niños, contará con un parque hinchable a partir de las 11:30 horas y una comida popular para todos los vecinos en el pabellón municipal a las 14:30. Por la tarde, la fiesta de la espuma y la gynkana infantil mantendrán a los más pequeños entretenidos. La noche se cerrará con una verbena amenizada por la orquesta “Kronos”.

Encierro a caballo en Barruecopardo

El viernes 12, el Día del Toro, la jornada empezará con los tradicionales pasacalles con charanga y el encierro a caballo a las 12:00. Los niños también tendrán su particular encierro con carretones. Por la tarde, se celebrará el festival de recortes y una esperada clase práctica de la escuela de tauromaquia de Salamanca con la lidia de cuatro novillos para Noel García, Fernando Vanegas, Íñigo Norte y Hugo Panero. La jornada finalizará con la verbena de la orquesta “Seven”.

El sábado 13 se repetirá la misma programación del día anterior, con un encierro a caballo por la mañana. Por la tarde, la novillada será para los diestros Diego Mateos y Manuel Quintana. La orquesta “Sándalo” será la encargada de animar la noche con su verbena.

Las celebraciones concluirán el domingo 14, el Día del Cristo, con pasacalles y la misa del Cristo a las 12:00 horas con el esperado baile de la bandera. Por la tarde, tras la bajada en procesión del Cristo a la ermita y el baile de la bandera, habrá una demostración a cargo del grupo de paleo de Barruecopardo y una cena de confraternidad. La última verbena de las fiestas correrá a cargo de la orquesta “Etiqueta Negra”.

Puedes consultar aquí el programa completo de las fiestas.