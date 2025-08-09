Lumbrales se prepara para celebrar unas fiestas “sobresalientes”

Tras su regreso a la alcaldía de Lumbrales el pasado mes de abril, Carlos Pedraz asegura que “ahora mismo estamos trabajando un equipo de gobierno sólido, un equipo de gobierno consistente, un equipo de gobierno de mayoría en el que, a diferencia de la anterior corporación municipal, en el que estaban trabajando tres personas en el equipo de gobierno y era muy difícil sacar las iniciativas adelante. Nosotros tenemos un equipo de Gobierno que nos permite trabajar en mayoría, trabajar sacando las iniciativas y ponerlas en práctica. Por ese lado, estamos contentos, satisfechos y sobre todo orgullosos de todos y cada uno de los compañeros porque están dando lo mejor de sí para para sacar este ayuntamiento adelante, que estaba difícil, la verdad”.

En cuanto a las fiestas, Pedraz asegura que es “sobresaliente” ya que tenemos un abanico de actividades super amplio en número de iniciativas y super amplio en el que abarca muchísimos estilos de actividades y, sobre todo, abierto para un abanico amplísimo de personas.

Un programa que tiene “muchísimas actividades pensadas para los niños, no podía ser de otra manera. Lumbrales sigue teniendo una población infantil muy alta y más si cabe en estos meses de verano”. La afluencia de vecinos que viven fuera y visitantes es muy elevada y “tenemos que hacer que disfruten de esta de esta estancia en Lumbrales”.

También cuenta con numerosas actividades de la concejalía de Deportes y juventud que “ha hecho un esfuerzo ímprobo por mantener y ampliar ese calendario de actividades deportivas”. Destaca la carrera “Toromaratón” o el campeonato de fútbol que se venía realizando otros años y que, al igual que el fútbol sala se había perdido. “Esta concejalía ha conseguido recuperar el campeonato de fútbol sala, el campeonato de pádel que también se había perdido desde nuestro anterior paso por la corporación municipal y que se ha retomado o el maratón de fútbol infantil que ya se ha celebrado. El alcalde destaca que son “días de deporte y sobre todo días de conocerse, de amistad y de compañerismo”.

Por otra parte, los mayores también tienen un papel protagonista. “Teníamos el día del niño y ahora tenemos también el día de los mayores”, asegura el alcalde. “Igual que los niños, los mayores merecen su día con actividades propias, con juegos tradicionales que hemos organizado en colaboración y en comunicación continua con la Asociación de Mayores de Lumbrales y una actividad pues de música tradicional de copla especialmente pensada para ellos”.

Otra de las sorpresas de este año es la actividad denominada “Lumbrachef”, que une a niños y mayores creando grupos de trabajo entre un niño y su abuelo, su abuela o un mayor conocido que competirán cocinando. “Creo que va a resultar muy atractivo, está teniendo mucha acogida”.

En cuanto a las fiestas, la pregonera de este año será Teruqui Robledo, una vecina de Lumbrales, actual presidenta de la Asociación de Mujeres de la Villa de Lumbrales y que ha tenido un papel relevante durante toda su vida en la divulgación y en la puesta en valor de lo que es Lumbrales y sus atractivos. “Es una persona muy querida, con muchísimo arraigo en nuestro pueblo y que se merece ese reconocimiento por parte del Ayuntamiento y por parte de todo el pueblo”, afirma Carlos Pedraz.

Además, el día 15, con la festividad de Nuestra Señora Asunción, la patrona de Lumbrales, se abre un calendario de actividades amplísimo que incluye concurso de recortes, toro del cajón, encierros, discotecas móviles y verbenas. “Animamos a todos esos vecinos a que disfruten de estos días de fiesta y, por supuesto, animamos a la gente de Salamanca y todos aquellos que nos quieran visitar para que vengan a Lumbrales porque estamos seguros de que se van a sorprender”, concluye.

Puedes consultar el programa completo en la siguiente imagen.