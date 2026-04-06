Lumbrales, entre los pueblos de Castilla y León donde más familias se han asentado para poblar el medio rural

La Junta de Castilla y León ha concecido durante 2025, un total de 143.000 euros a 81 familias que han cambiado de residencia para vivir en el medio rural, estableciéndose muchas de ellas en municipios como Lumbrales, en Salamanca; Cantimpalos (Segovia); Castrocontrigo (León); Burgohondo (Ávila); o Tordesillas (Valladolid).

En total, se han otorgado 23 ayudas por 43.000 euros; ese número de familias que vivían en otra comunidad autónoma han trasladado su residencia a un municipio castellano y leonés de menos de 20.000 habitantes.

De esas familias, 20 tienen hijos, por lo que generan el derecho a percibir la cuantía máxima de 2.000 euros. El resto de las familias recibe 1.000 euros cada una.

La provincia en la que hay más beneficiarios es la de León, donde se han mudado familias a al menos 20 municipios.

Para obtener esta ayuda, cuyo objetivo es atraer población a los núcleos más despoblados, lo primero que hay que hacer es el traslado de la residencia habitual de la unidad familiar a un municipio del medio rural castellano y leonés con su correspondiente empadronamiento, siempre y cuando proceda de otra comunidad autónoma distinta (todos los miembros de la familia deberán haberse empadronado en el mismo domicilio). Además, los solicitantes no pueden haberse beneficiado de las ayudas del programa ‘Pasaporte de vuelta’ y al menos uno de los miembros de la familia debe desarrollar una actividad profesional en Castilla y León.

Las ayudas son de 1.000 euros para las familias sin hijos y de 2.000 para aquellas con hijos menores o en guarda adoptiva a su exclusivo cargo; en el caso de las familias compuestas por dos o más hermanos, la ayuda es de 1.000 euros si todos alcanzan la mayoría de edad y de 2.000 si aún hay alguno que es menor.