Lumbrales respira fiesta: peñas, color y un chupinazo simbólico desatan la alegría en las calles

La alegría y el color han inundado este viernes las calles de Lumbrales con la celebración del esperado encuentro de peñas, que ha reunido a centenares de vecinos en un ambiente cargado de entusiasmo, música y tradición.

Como manda la costumbre, el momento más esperado ha sido el chupinazo, que ha estallado en el cielo como símbolo del comienzo de unos días repletos de actividades, convivencia y diversión. Las peñas, han sido las auténticas protagonistas de esta jornada, dando muestra del espíritu festivo que caracteriza a la localidad.

Y la fiesta no acaba aquí. Esta noche, a las 00:30 horas, la emblemática Plaza de la Alegría se convertirá en el epicentro del ritmo y el baile con la actuación de la orquesta 'Ritmo Joven', que promete una verbena inolvidable bajo las estrellas.

Con esta explosión de júbilo y hermandad, Lumbrales se sumerge de lleno en unas fiestas que, sin duda, volverán a dejar huella. ¡Que no pare la fiesta!