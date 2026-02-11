El maravilloso espectáculo que dejan las compuertas abiertas en la Presa de Saucelle

La fuerza del agua deja este miércoles un magnífico espectáculo en la Salto de Saucelle que ha abierto sus compuertas para desaguar tras las fuertes lluvias de los últimos días. La presa, con una altura de 83 metros, tiene este miércoles un volumen embalsado de 176 hm3 de los 181,4 de capacidad máxima. Las constantes y fuertes lluvias de los últimos días han hecho que el nivel del Duero haya subido considerablemente pro lo que las presas y pantanos hantenido que abrir sus compuertas para regular el caudal y en Saucelle, el salto deja espectaculares imágenes que muestran la fuerza del agua en las cascadas que se forman con la apertura de compuertas.

Este miércoles, la presa está vertiendo un caudal de 1.826,54 m3/s, al que hay que sumar los 318,4 m3/s turbinados, con un caudal total de 2.167,3 m3/s. La presa turbinó este martes una potencia de 27MW.