La marcha senderista de La Fregeneda llega en “el mejor momento para disfrutar la floración de los almendros”

Los paisajes infinitos de Las Arribes unido a la floración de los almendros ofrecen un frágil y breve estampa de la que disfrutar estos días y una oportunidad maravillosa para ello es participar en la Marcha senderista de La Fregeneda que se desarrolla este domingo coincidiendo con el mejor momento de la floración de los almendros.

Así lo asegura el alcalde de la localidad, Manuel Alonso, que destaca que durante dos semanas los almendros proporcionan una estampa única y, por lo tanto, este fin de semana y el próximo serán momentos únicos para disfrutar del paisaje. Por eso anima a los indecisos a que se inscriban a la marcha senderista de este domingo que, además, como novedad, permitirá a los caminantes disfrutar de un parte del Camino de Hierro. “Es la primera marcha de la zona, la hacemos ahora para que coincida con la floración del almendro, porque el Día del Almendro no siempre coincide”, asegura reconociendo que “este fin de semana, están en lo mejor”.

La marcha senderista, cuyo plazo de inscripción concluye este viernes, propone un recorrido de 9,5 kilómetros con dificultad media baja que sale de la localidad para enlazar con el último tramo del Camino de Hierro concluyendo en Vega Terrón. “Hemos aprovechado la ruta corta del Camino de Hierro para ver si a la gente le gusta, es un tramo que se hace bien y pueden probar, si les gusta el camino siempre pueden animarse a hacerlo entero”, asegura el alcalde.

Tras la ruta, llega el regreso a la localidad en autobús desde Vega Terrón y el momento de la comida en La Fregeneda.