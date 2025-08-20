Masueco de la Ribera luce en su procesión a San Bernardo arropado por sus vecinos

El pueblo de Masueco de la Ribera se encuentra estos días celebrando sus fiestas del toro y en honor a San Bernardo, santo al que sus vecinos han lucido en la mañana de este miércoles por las calles del municipio. Antes de la procesión se ha celebrado la misa solemne en la parroquia de San Nicolás.

Caras sonrientes y como, marca la tradición, vecinos unidos por esta celebración que justamente coincide con el día grande del pueblo, este 20 de agosto, que además coincide con el penúltimo día del programa festivo.

Tras la misa y procesión, los vecinos que así lo han querido han estado acompañados por una charanga, a la vez que disfrutaban de un convite. Ya por la tarde, hay programado un festejo taurino con una novillada sin picadores con reses de Lorenzo Espioja para los alumnos de la Escuela Taurina de Salamanca, Diego Mateos y Noel García. Para cerrar la jornada festiva habrá un toque musical puesto por la orquesta Cuarta Calle.

Como colofón de las fiestas este jueves habrá toboganes de agua para los niños, pasacalles con charanga y otra novillada sin picadores también para alumnos de la Escuela Taurina de Salamanca, en este caso Emilio García Torres y Álvaro Rojo; mientras que a las 00:00 horas como despedida de fiestas actuará la orquesta Royal Espectáculo.